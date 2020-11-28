وزير الصدر: نحن والتشرينيون في خانة واحدة من أجل الإصلاح

2020/11/28 | 15:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، أن انصار التيار والتشرينيين في خانة واحدة من أجل الإصلاح.

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