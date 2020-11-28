2020/11/28 | 15:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن تدعو بغداد الى حماية المتظاهرين من "القتل اللامسؤول" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/28 | 15:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لندن تدعو بغداد الى حماية المتظاهرين من "القتل اللامسؤول") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لندن تدعو بغداد الى حماية المتظاهرين من "القتل اللامسؤول") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).