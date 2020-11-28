قطع جسري الحضارات والزيتون بعد سيطرة المتظاهرين على ساحة الحبوبي

2020/11/28 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

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هذا وأقدم المتظاهرون بعد سيطرتهم على ساحة الحبوبي وسط لناصري بقطع جسري الحضارات والزيتون، فيما أغلقت القوات الأمنية جميع مداخل ومخارج محافظة ذي قار

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