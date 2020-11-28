الصدريّون .. طاعة عبودية ذُلْ - زكي رضا

2020/11/28 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زكي_رضا الكاتب الفرنسي إتيان دو لا بويَسي يتساءل مستغربا في كتابه (العبودية المختارة) عن سبب ذُل القطيع لفرد واحد وطاعتهم العمياء له، ليعود ويقول ليس لأمر الّا كون "نطفته في صلب أب منتمي لعائلة ملكية".



هذا الإستنتاج الذي هو بالأساس جزء من أدبيات علم النفس السياسي كاف ليوضّح لنا لوحده السبب الرئيسي لذُل جماهير عراقية واسعة وعبوديتهم وطاعتهم لشخصية كمقتدى الصدر، الذي لا يملك أية مواهب سياسية أو أدبية أو فلس ......





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