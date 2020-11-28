نوب الهلع الليلية عند الأطفال - مصعب قاسم عزاوي

2020/11/28 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي ملخص من إعداد فريق دار الأكاديمية لمحاضرة قدمها مصعب قاسم عزاوي في المنتدى الثقافي في لندن.أولاً: حقائق عامة تتميز نوب الهلع الليلية عن الأطفال عن الكوابيس بأنّ الطفل يستيقظ حين حدوثها متحفزاً من نومه ومصاباً بحالة من الهلع والاضطراب، ولكن دون أن يستطيع الطفل استذكار أو استحضار حالة تشبه الحلم السيئ أو حتى ذكر سبب معين لخوفه واضطرابه، بالإضافة إلى أنّ الطفل ينسى هذه الحادثة ولا يتذكرها ......





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