شركات روسية تخوض مفاوضات في محافظة عراقية لتشغيل مشروع يتعلق بصناعات مهمة.. 6 الاف عاطل ينتظرون العمل

2020/11/28 | 15:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، السبت، عن احالة مشروع تشغيل 7 معامل للزجاج في مدينة الرمادي الى شركات استثمارية روسية .

وقال الطرموز في تصريح صحفي ان ” وزارة الصناعة ابرمت اتفاقية مع وفد من شركات استثمارية روسية لتشغيل 7 معامل للزجاج في مدينة الرمادي متوقف عن منذ 17 عام في خطوة تهدف الى اعادة تشغيل كافة المعامل الصناعية الحكومية المتوقفة عن العمل “.

واضاف ان” ممثلين من وزارة الصناعة يتفاوضون مع الشركات الاستثمارية المتقدمة للحصول على فرص استثمارية لتشغيل بقية المعامل المتوقفة عن العمل نتيجة تفجيرها وسرقة محتوياتها من قبل ارهابي داعش ابان سيطرته على مساحات واسعة من مدن الانبار”.

وأوضح الطرموز، أن “تشغيل المعامل سوف يساهم في تشغيل نحو 6 الاف عاطل عن العمل”، مشيرا الى ان ” رغبة الشركات الاستثمارية العربية والاجنبية في الحصول على فرص استثمارية في الانبار تأتي على خلفية استقرار الاوضاع الامنية في عموم مدن المحافظة “.

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