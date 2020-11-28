فيديو: اقتحام منزل ’محتال محترف’ نفذ سلسلة عمليات بالتواطؤ مع ضباط!

2020/11/28 | 15:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلن جهاز الأمن الوطني، السبت، اعتقال "محتال محترف" انتحل صفة ضباط في أجهزة أمنية ونفذ عملياته بالتواطؤ مع ضباط فيها.



ونشر الجهاز مقطعاً مصوراً تابعه "ناس"، (28 تشرين الثاني 2020)، يظهر عملة اقتحام منزل المطلوب وجانب من اعترافاته.

وتضمنت الاعترافات معلومات عن تنسيق بين المتهم وبين ضباط لتنفيذ عمليات احتيال طالت عشرات الأشخاص مقابل مئات الآلاف من الدولارات.

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