"سقطت بيد ميليشيات الصدر". محتجو الناصرية يطالبون الكاظمي بالاستقالة

2020/11/28 | 15:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب محتجو الناصرية، السبت، حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالاستقالة بعد "فشلها" في حماية المحتجين، غداة مقتل خمسة أشخاص على الأقل بالرصاص وإصابة العشرات خلال مصادمات مع أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

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