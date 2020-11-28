2020/11/28 | 15:50 - المصدر: سفن سكاي

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افاد مصدر طبي مسؤول يوم السبت بوفاة متظاهر اثر اصابته بحروق شديدة جراء محاولته الانتحار عقب اقتحام القوات الامنية لساحة الاحتجاجات في محافظة واسط جنوبي العراق.واقدم المتظاهر “حسين كاطع” على اضرام النار بجسده إحتجاجا على اقتحام ساحة الكوت معقل المتظاهرين في واسط، بحسب ما افاده شهود عيان لوكالة شفق نيوز.

واشار شهود عيان الى ان حالة “كاطع” الصحية غير مستقرة لشدة الاصابة التي خلفتها الحروق.وقال المصدر إن “كاطع” قد توفي اليوم متأثرا بإصابته.



واكد المصدر ان مسلحين يتبعون للاحزاب اقدموا على حرق الخيام في واسط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة متظاهر اضرم النار بجسده في واسط احتجاجا على اقتحام ساحة الاعتصام 7 SKY TV.

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