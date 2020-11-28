بريطانيا تدين العنف ضد متظاهري الناصرية : قتل لا مبرر له

2020/11/28 | 15:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} أدان السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي "العنف" ضد المتظاهرين في مدينة الناصرية والمدن العراقية الأخرى.

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