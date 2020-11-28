2020/11/28 | 15:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، خلال الموسم المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يبلغ لابورتا بقراره المصيري) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يبلغ لابورتا بقراره المصيري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).