2020/11/28 | 15:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- غطت مياه الامطار، اليوم السبت، عددا من شوارع واسواق العمارة بعد موجة أمطار غزيرة شهدتها محافظة ميسان منذ يوم أمس الجمعة، واستمرت لغاية الآن.وأشار مصدر بالمحافظة، في تصريح صحفي، إلى “استمرار مديرية مجاري ميسان بسحب مياه الامطار وفتح الانسدادات في شبكة تصريف مياه الأمطار”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميسان: غرق اغلب الشوارع والاسواق بمدينة العمارة بسبب غزارة الامطار المركز الخبري الوطني.

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