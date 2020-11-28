العراقية العامة تستعد لإعادة اطلاق البرامج الجماهيرية المتوقفة

2020/11/28 | 15:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- فاطمة رحمة

تستعد قناة العراقية لإعادة اطلاق عدد من البرامج الجماهيرية المتوقفة.

وقال رئيس القسم الثقافي في قناة العراقية العامة حسن قاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القناة تستعد لإعادة بث حلقات جديدة من البرامج الجماهيرية المتوقفة"، مشيراً إلى أن "هذه البرامج هي "قاب قوسين" وبرنامج "رواد" وهو برنامج نصف شهري من إخراج نهلة مولود الهماوندي، وهو برنامج وثائقي عن سيرة الحياة الإبداعية لأدباء وفنانين وأكاديميين وإعلاميين، وسبق أن عرضت منه ثماني حلقات، وبرنامج "صناع الأفلام" نصف شهري أيضاً..



إعداد وإخراج حسين علي طاهر، الذي يعنى بتكريس كل حلقة لفيلم قصير، من أعمال المخرجين العراقيين الشباب، من خلال حوار مفتوح بين المخرج وناقد متخصص"،ودعا قاسم "المخرجين الشباب إلى تقديم نتاجاتهم"

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