2020/11/28 | 16:21 - المصدر: عين العراق

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العقابي يدعو الحكومة لايضاح موقفها ازاء ما يتعرض له العراقيين في الخارج

دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، السبت، الحكومة الى ايضاح موقفها ازاء مايتعرض له العراقيون في الخارج .

وقال العقابي إن “واجب الحكومة التعامل بالمثل مع اي دولة تمتنع من التعامل مع العراقيين في الخارج”، مبينا أنه “ليس من اختصاص السلطة التشريعية على الإطلاق التعامل مع هكذا قضايا”.

وأضاف أن “واجب الحكومة تفتح باب للحوار الدبلوماسي أو التعامل بالمثل مع اي دولة لا تحترم العراقيين وان توضح رايها “، مشيرا الى أن “تعامل الدول مع العراقيين بطريقة مريبة يعطي انطباع غير ودي وعليه يجب إيجاد حلول سريعة من قبل الحكومة”.

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