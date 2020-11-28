كردستان يسجل أكثر من 250 إصابة جديدة بكورونا وعدّاد الشفاءات يرتفع

2020/11/28 | 16:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، السبت، تسجيل 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تشرين الثاني 2020)، إن "الإصابات الجديدة التي سجلتها الفرق والمراكز لصحية في كردستان بلغت 259 إصابة، توزعت في كل من، أربيل 39، السليمانية 62، دهوك 139، حلبجة 6، كرميان 12، رابرين 1".

وتابع، "وشفي 385 من المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان، خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع، أربيل 102، السليمانية 13، دهوك 245، حلبجة 9، كرميان 16".

وبين، انه "توفي 14 من المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 4 في أربيل، و3 في السليمانية، و1 في دهوك، و1 في كرميان، 5 في رابرين.

وبهذا يصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان، حتى الآن، إلى 95897، شفي منهم 59626، وتوفي 3118، ولا يزال 33153 يتلقون العلاج.

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