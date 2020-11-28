بعد طمرها.. الحكومة الدنماركية مستعدة لنبش وحرق جيَف حيوانات المنك

2020/11/28 | 16:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفادياً لفضيحة جديدة، بيئية هذه المرة، أعلنت الحكومة الدنماركية، أمس الجمعة، أنها مستعدة لنبش وحرق جيَف حيوانات المنك التي طمرت على عجل في إطار الحرب على جائحة كوفيد-19.

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