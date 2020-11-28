رويترز: القوات الإثيوبية تبدأ هجومها على العاصمة تيغراي

2020/11/28 | 16:21 - المصدر: سفن سكاي

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أديس أبابا / نيروبي (رويترز) – قال دبلوماسي على اتصال مباشر مع السكان وزعيم قوات تيغراي إن القوات الحكومية الإثيوبية بدأت هجوما للسيطرة على العاصمة الإقليمية ميكيلي في اقليم تيغراي الشمالية يوم السبت.

وقال ديبرتسيون جيبريمايكل زعيم جبهة تحرير شعب تيغراي لرويترز في رسالة نصية إن ميكيلي تعرضت “لقصف عنيف”.



وقال في رسالة نصية لاحقة إن الجيش الإثيوبي يستخدم المدفعية في الهجوم.

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