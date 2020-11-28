ضبط زيوت ومواد متنوعة مخالفة في المنطقة الشمالية وبوابة البصرة

2020/11/28 | 16:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الهيأة العامة للكمارك، السبت، ضبط زيوت مخالفة ومواد متنوعة في كمركي المنطقة الشمالية وبوابة البصرة.

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