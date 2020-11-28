امانة بغداد يلحق الخسارة الاولى بالقوة الجوية

2020/11/28 | 16:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : كربلاء} الحق نادي أمانة بغداد الخسارة الاولى بمتصدر الدوري نادي القوة الجوية بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب كربلاء الدولي ضمن الجولة الخامسة من الدوري العراقي الممتاز

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