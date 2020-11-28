2020/11/28 | 16:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، ان حالات الشفاء من كورونا اعلى من حالات الاصابة بالوباء.وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”،ان “مختبراتها سجلت 1606 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 2040 شخصاً للشفاء التام خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم العراق”.وأضاف البيان، “فيما تم تسجيل 33 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: حالات الشفاء من كورونا تتجاوز الإصابات اليومية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: حالات الشفاء من كورونا تتجاوز الإصابات اليومية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: حالات الشفاء من كورونا تتجاوز الإصابات اليومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).