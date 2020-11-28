مناطق عراقية “الأكثر تضررًا” من كورونا تحتفل بلمس مؤشرات إيجابية

2020/11/28 | 16:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، تسجيل، 259 إصابة جديدة ، ووفاة 14 بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء ذلك في بيان الموقف الوبائي اليومي، بفيروس كورونا، حيث توزعت الإصابات في كل من، أربيل 39، السليمانية 62، دهوك 139، حلبجة 6، كرميان 12، رابرين 1.

وشفي 385 من المصابين بيفروس كورونا في إقليم كوردستان، خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع، أربيل 102، السليمانية 13، دهوك 245، حلبجة 9، كرميان 16.

وتوفي 14 من المصابين بفيروس كورونا في إقليم كوردستان، منهم 4 في أربيل، و3 في السليمانية، و1 في دهوك، و1 في كرميان، 5 في رابرين.

وبهذا يصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كوردستان، حتى الآن، إلى 95897، شفي منهم 59626، وتوفي 3118، ولا يزال 33153 يتلقون العلاج.

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