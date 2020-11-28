صحة اقليم كوردستان توضح بشأن عودة دوام المدارس

2020/11/28 | 16:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، السبت، ان قرار عودة دوام المدارس سيتخذ خلال بداية الشهر المقبل، مؤكدة انخفاض اعداد الاصابات بفيروس كورونا.

وذكر وزير صحة الاقليم سامان برزنجي في مؤتمر صحفي تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (28 تشرين الثاني 2020)، ان "من غير الممكن عودة الاوضاع الى طبيعتها، لان كورونا لا زال موجودا".

واضاف، ان "اللجنة العليا لمواجهة كورونا ستصدر القرار المناسب بشأن عودة الدوام الى المدارس وبدء العام الدراسي الجديد او تأجيله بناء على الوضع الصحي في اقليم كوردستان".

واوضح، ان "التزام المواطنين بالإجاراءات الصحية اسهم في انخفاض اعداد المصابين والوفيات بكورونا؟، لكن الجائحة لا زالت مستمرة وفي ارتفاع مستمر في بعض الدول".





جدير بالذكر ان الدوام في مدارس اقليم كوردستان تبدأ في 15 ايلول من كل عام عادة، لكن بسبب جائحة كورونا استؤنف الدوام المدرسي لطلاب الصف الـ 12 الاعدادي وتلاميذ الصفين الاول والثاني الابتدائي، وان يكون التعليم الكترونيا لبقية المراحل الاخرى، غير ان الوزارة اضطرت لوقف الدوام بعد ازدياد اعداد الاصابات بكورونا ووفاة عدد من المعلمين.

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