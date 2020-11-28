بريطاني من اصل عراقي.. وزيرا لشؤون لقاح كورونا في المملكة المتحدة

2020/11/28 | 16:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، السبت، تعيين بريطاني من اصل عراقي في منصب وزير شؤون لقاح كورونا.

وذكرت تقارير اعلامية، اليوم (28 تشرين الثاني 2020)، ان "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قرر تعيين عضو البرلمان البريطاني من اصل عراقي نديم الزهاوي كوزير لشؤون لقاح كورونا".

واضافت، ان "الوزارة الجديدة ستكون مسؤولة عن توفير وتوزيع لقاء كورونا في بريطانيا".

وقد اعربت ملكة بريطانيا الزابيث الثانية عن سرورها لتعين الزهاوي في هذا المنصب.

جدير بالذكر ان نديم الزهاوي ولد في قضاء خانقين بمحافظة ديالى بالعراق في عام 1967، أصبح عضوا في البرلمان البريطاني بعد انتخابات 2010 كنائب عن حزب المحافظين.

ا.ح

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