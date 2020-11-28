استئناف المفاوضات لمرحلة ما بعد بريكست في لندن وسط صعوبات كبيرة

2020/11/28 | 16:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – التقى المفاوضان الأوروبي ميشال بارنييه والبريطاني ديفيد فروست السبت في لندن لاستئناف مفاوضات ما بعد بريكست سعيا لتخطي الخلافات المستمرة، فيما يضيق الوقت أمام الطرفين للتوصل إلى اتفاق يحكم العلاقات التجارية بعد الانفصال.وهو أول لقاء بينهما منذ أن لزم بارنييه الحجر الصحي إثر إصابة أحد أعضاء فريقه بفيروس كورونا […]

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