2020/11/28 | 16:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- سجلت المراصد الزلزالية العراقية، اليوم السبت، حدوث هزتين ارضيتين في قضاءي خانقين، وطوزخورماتو.وبحسب المراصد فإن هزة بقوة ٣,٢ وفق مقياس ريختر ضربت الحدود العراقية وتحديدا في قصر شيرين/ ايران صباح اليوم، في الساعة ١١:١٧:٤٣ وتبعد ١٥كم شمال شرق خانقين.كما وضربت هزة بقوة ٣,٢ على مقياس ريختر وتبعد ٣٦كم شمال شرق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرض خانقين وطوزخورماتو لهزتزتين ارضيتين اليوم المركز الخبري الوطني.

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