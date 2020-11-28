كلوب يتحدث عن الأسطورة مارادونا بعد لقائه الاول والاخير معه

2020/11/28 | 16:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- تحدث مدرب نادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، عن رأيه حول الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، وعن لقائهما في إحدى المرات.وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة “بي بي سي”، إن “مارادونا هو أفضل لاعب في حياتي (حينما كنت لاعبا).ربما الآن هذا ليس صحيحا تماما، لأنني شاهدت مباريات عدة لكريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي.[…]

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