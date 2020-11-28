2020/11/28 | 16:42 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من السليمانية الى "عمق اربيل".. انطلاق اضراب عام في عموم كردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/28 | 16:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من السليمانية الى "عمق اربيل".. انطلاق اضراب عام في عموم كردستان) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من السليمانية الى "عمق اربيل".. انطلاق اضراب عام في عموم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).