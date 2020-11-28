نائب يحدد فترة قادمة صعبة للغاية على العراق وموعد انتهاءها

2020/11/28 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كريم عليوي، السبت 28-11-2020، ان تشهد الساحة الاقليمية والدولية تصعيداً في الفترة ما بين خروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتولي جوزيف بايدن السلطة.

وقال عليوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب، سوف يعمل على خلق الكثير من المشاكل والخلافات والصراعات والتصعيد على المستوى الدولي والاقليمي قبل تركه السلطة، وبكل تأكيد هذا سوف ينعكس على الوضع العراقي".

وبين ان "ترامب يريد استخدام العراق كأرض للصراع مع الدول، ومتوقع منه كل شيء بعد خسارته من أجل اشعال الحرب في المنطقة وهذا سيكون له تبعات سلبية كبيرة وخطيرة على وضع العراق، ولهذا يجب ابعاد العراق عن اي مخطط امريكي، وعدم القبول بفرض اي املاءات امريكية لمتع تحويل العراق لساحة حرب".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير صحفية أمريكية، السبت (28 تشرين الثاني 2020)، بأن الرئيس دونالد ترامب هدد بانتقام فوري و"ساحق" في حال قتل أي أمريكي في العراق.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن "رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتعرض لضغوط من المسؤولين الأميركيين لتصعيد حملة حكومته ضد الجماعات التي استهدفت صواريخها مرارا مواقع دبلوماسية وعسكرية يستخدمها الأميركيون"، حسب تعبيرها.

وأضافت، الصحيفة نقلاً عن مسؤول أمريكي كبير أن "المسؤولين الأمريكان نصحوا ترامب بعدم توجيه ضربة استباقية لإيران".

وتابعت أن "ترامب أبلغ مستشاريه أنه مستعد لإصدار أوامر برد مدمر إذا قُتل أي أمريكي في الهجمات المنسوبة إلى إيران".

ويقول مسؤولون أميركيون إن عدد القوات سينخفض من 3000 إلى 2500 بحلول منتصف يناير المقبل.

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