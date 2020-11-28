كاتب امريكي : يجب محاسبة الولايات المتحدة واسرائيل على اغتيال العالم الايراني

2020/11/28 | 16:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

بين الكاتب والمحلل السياسي الامريكي ستيفن ليندمان ان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ومن ورائها دول الخليج وحلف الناتو غالبا ما تقوم باشياء فظيعة ضد الدول التي تستهدفها في منطقة الشرق الاوسط دون ان تخضع للحساب والمسائلة.

ونقلت قناة ( برس تي في) في مقال كتبه ليندمان وترجمته وكالة /المعلومة/ قوله إن ” هذه الاشياء الشريرة والتي يجب ان يكون احد مسؤول عنها تمر دائما دون أي مساءلة على الإطلاق، بحجة عدم وجود دليل عليها “.

واضاف أن ” اغتيال عالم ايراني بهذا المستوى لابد ان يكون ودون شك عملية اغتيال قام بها الكيان الاسرائيلي او عمال من اعمال وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية او ربما تعاونا معا في عمل مشترك وهو ما يفعلانه في كثير من الأحيان في الشرق الأوسط وفي أماكن أخرى من العالم “.

وتابع أن ” هذا التعاون الاجرامي بين الجانبين لابد ان تكون هناك مسائلة قانونية عنه ضمن القانون الدولي ففي دستور الولايات المتحدة ينص بند السيادة على أن جميع القوانين الدولية هي تلقائيًا قانونًا دستوريًا للولايات المتحدة ، مما يعني أنه يتعين على مسؤوليها الامتثال لها.



لكنهم بالطبع لا يفعلون ذلك.



يفعلون ما يحلو لهم.



إنهم يعملون وفقًا لقواعدهم الخاصة.



تعمل إسرائيل بنفس الطريقة.



وكذلك حال دول الناتو الأخرى ، السعوديون ، والبحرينيون.



هؤلاء الناس يفعلون ما يحلو لهم بحماية امريكا لهم “.

واشار الى ان ” وعلى الرغم من الجريمة التي ارتكبت مؤخرا بحق العالم الايراني لكن وسائل الاعلام الامريكية لاتذكر ذلك فهي متواطئة في الجريمة بالتأكيد وهكذا تستمر جرائمهم دون مسائلة حتى يحدث شيء ما في يوم من الأيام، لكن الشيء المتأكد منه انني لن اعيش طويلا لرؤية ذلك يحدث مع انني اتمنى ذلك “.



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