تركيا تعتقل 22 عراقياً بتهمة الانتماء لداعش

2020/11/28 | 16:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوقفت قوات الأمن التركية، السبت، 22 عراقياً، في ولاية يوزغات وسط البلاد، يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش.



وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، تابعها "ناس" ،(28 تشرين الثاني 2020)، بأن "عملية نفذتها فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن بالتنسيق مع الادعاء العام بالولاية في إطار الجهود الرامية لإحباط أنشطة وتحركات التنظيم الإرهابي ألقي من خلالها على 22 مشتبها به لانتمائه للتنظيم".

وتابعت، "وإثر حملة مداهمات لأماكن المطلوبين في مركز الولاية وقضاء سورغون التابع لها، أوقفت الفرق 22 شخصا يحملون الجنسية العراقية يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، وتتواصل الإجراءات بحق الموقوفين في مديرية الأمن".

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