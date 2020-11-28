2020/11/28 | 16:52 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7sky: سجلت المراصد الزلزالية العراقية يوم السبت حدوث هزتين ارضيتين في قضاءي خانقين، وطوزخورماتو.

وبحسب المراصد فإن هزة بقوة ٣.٢ وفق مقياس رختر ضربت الحدود العراقية وتحديدا في قصر شيرين /ايران صباح اليوم ٢٨/١١ في الساعة ١١:١٧:٤٣ وتبعد ١٥كم شمال شرق خانقين.

وضربت هزة بقوة ٣.٢ على مقياس رختر وتبعد ٣٦كم شمال شرق طوزخورماتو بعد ظهر اليوم ٢٨/١١ في الساعة ١:٢٣:٤٤ بالتوقيت المحلي، و لم يثبت الشعور بها لحد الان.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هزتان ارضيتان تضربان طوز خورماتو وخانقين 7 SKY TV.

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