هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب شمال شرق دمشق

2020/11/28 | 16:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} سجلت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية عبر محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي قبل قليل هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر شمال شرق مدينة دمشق بحدود 51 كم بعمق 7.9 كم.

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