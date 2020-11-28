2020/11/28 | 16:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اصدرت مديرية شرطة واسط، السبت، بياناُ توضيحياً يتعلق بفتح شارع يؤدي الى ساحة التظاهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة تصدر بياناً توضيحياً يتعلق بشارع يؤدي الى ساحة التظاهر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة تصدر بياناً توضيحياً يتعلق بشارع يؤدي الى ساحة التظاهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).