الفتح: صمت الحكومة وراء استهانة الامارات بالسيادة العراقية

2020/11/28 | 16:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

عزا تحالف الفتح ، السبت، قرار الامارات بمنع دخول العراقيين الى اراضيها والاستهانة بالسيادة العراقية الى صمت الحكومة تجاه هذه الافعال.

وقال عضو التحالف كريم عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الاستهانة بسيادة العراق نتيجة الضعف الحكومي وعدم المعملة بالمثل معها بشأن قرار منع دخول العراقيين”، لافتا الى ان “القرار الامارات ينم عن رغبتها بعدم استقرار العراق”.

واضاف “على الحكومة ان تتخذ اجراءات حقيقية تجاه الانتهاك الاماراتي للسيادة العراقية والتجاوز على الاعراف الدولية”، داعيا “لاستدعاء السفير الاماراتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج عن قرار بلاده الاخير”.

ودعا عضو مجلس النواب حسين علي ، الخميس الماضي، الحكومة العراقية للتعامل بالمثل مع قرار الامارات بشأن منع دخول العراقيين.



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