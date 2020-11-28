2020/11/28 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم السبت، السفير الأمريكي في بغداد، السيد ماثيو تولر.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، والتأكيد على أهمية تبادل المعلومات الاستخبارية، للقضاء على ما تبقى من تنظيم داعش الإرهابي .

وأكد السفير الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع إلى عراق قوي مزدهر يؤثر بشكل إيجابي في محيطه الإقليمي والدولي، معربا عن أمله في أن يأخذ العراق دوره الفاعل في أمن واستقرار المنطقة.

كما بحث الأعرجي مع السفير الأمريكي الملف الإنساني واتفاق سنجار وعودة النازحين الى مناطقهم، بعد أن هيأت الحكومة العراقية أسباب عودتهم بشكل آمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاسم الأعرجي يبحث مع السفير الأمريكي في بغداد المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاسم الأعرجي يبحث مع السفير الأمريكي في بغداد المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).