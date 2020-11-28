2020/11/28 | 16:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- ‌ اعلنت قوات الأمن التركية السبت، أنها أوقفت 22 شخصا يحملون الجنسية العراقية، في ولاية يوزغات وسط البلاد، يشتيه بانتمائهم لتنظيم “داعش” الإرهابي.وأفادت وكالة أنباء “الأناضول” إلى أن العملية نفذتها فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن، بالتنسيق مع الإدعاء العام بالولاية، في إطار الجهود الرامية لإحباط أنشطة وتحركات تنظيم “داعش”.ولفتت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تعلن اعتقال 22 عراقيا يشتبه بانتمائهم لـ”داعش” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن اعتقال 22 عراقيا يشتبه بانتمائهم لـ”داعش”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعلن اعتقال 22 عراقيا يشتبه بانتمائهم لـ”داعش”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).