2020/11/28 | 16:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت الهيئة عن تنفيذ ملاكاتها في مديريَّة تحقيق البصرة عمليَّة ضبطٍ في مستشفى البصرة التعليمي، مُبيِّنةً تمكنها من ضبط اضابير خاصة تتعلق بعلاجات لمرض كورونا قد تم اختلاسها.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة، أشارت إلى أن ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة التي انتقلت إلى المستشفى تمكَّنت من ضبط (10) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تكشف حالات اختلاس لعلاج كورونا ..



الإبرة الواحدة أكثر من مليون دينار المركز الخبري الوطني.

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