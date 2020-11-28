الأعرجي والسفير الأمريكي يبحثان القضاء على ما تبقى من

2020/11/28 | 16:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي

يبحث مع السفير الأمريكي في بغداد،

الاثنين، القضاء على ما تبقى من عناصر

تنظيم "داعش" الإرهابي.





وذكر بيان لمكتب الاعرجي تابعته وكالة

نون ، أن "الاعرجي التقى، اليوم

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