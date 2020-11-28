العراق يسجل انخفاضا كبيرا باصابات كورونا

2020/11/28 | 16:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن

تسجيل اكثر من 1600 اصابة جديدة بفيروس

كورونا في العراق خلال الـ24 ساعة

الماضية

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