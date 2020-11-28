تسييس التروما وسياسة المعنى - ياسين الحاج صالح

2020/11/28 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_الحاج_صالح في التجربة السورية وغيرها، الجروح والرضات النفسية أقل ظهوراً من إصابات الأجساد، لكن أوسع انتشاراً وقلما تعالج.



تنظر هذه السطور في سبل تعامل معافى مع هذا الجروح، تخرجها من مكنونات النفس الخفية إلى عالم السياسة، تسيِّسها كفعل مقاومة واعتناء بالنفس.



أول ما يلزم لتسييس التروما هو إدراك الصفة السياسية لتروماتنا أو جروحنا النفسية.



جروحنا سياسية من حيث السبب، ومن حيث المسبب، ومن حيث كوننا نحن المجر ......





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