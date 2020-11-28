الثورة ستنتصر ويذهب مقتدى إلى مزبلة التاريخ - أدهم الكربلائي

2020/11/28 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أدهم_الكربلائي نعم، بكل تأكيد هذا ليس اسمي، بل إني مضطر أن أكتب باسم مستعار، لأني أعلم إنكم ستقتلونني.تقولون جبان؟أقول جبان من يواجه الأعزل بالسلاح.جبان من يرد على الكلمة بطلقة.وخائن من يريد أن يغتال ثورة شعبه.إذا كان حرصي على حفظ حياتي لأواصل الثورة مع إخواني جبنا، فلا ينقصني شيئا نعتكم إياي بالجبان.مقتدى هذا ابن محمد ابن محمد صادق الصدر: معتوه سافل مجرم.مقتدى هو العدو الأول للشعب ال ......





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