الموارد: فراغ خزني بأهوار واسط وميسان قادر على استيعاب 4 مليارات م3 من مياه السيول

2020/11/28 | 17:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص…

اعلنت وزارة الموارد المائية، السبت، عن وجود فراغ خزني بأهوار ميسان وواسط يقدر بأكثر من 4 مليارات متر مكعب لاستيعاب السيول المرتقب وصولها.

وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب عبدالله لوكالة / المعلومة/، ان “هناك سيول وفيضانات مرتقب وصولها جراء الامطار الكبيرة في الوسط والجنوب”.

واضاف ان “تلك السيول ستعزز من خزين العراق المائي”، مشيرا الى ان “هناك فراغ خزني بهور الشويحة بمحافظة واسط يقدر بأكثر من مليار متر مكعب فضلا عن فراغ خزني بهور السناف والحويزة بميسان ويقدر بأكثر من 3 مليار متر مكعب”.

واوضح ذياب ان “هذا الفراغ قادر على استيعاب كميات المياه المتوقع وصولها الى المحافظات الجنوبية وتصريف مياه السيول باتجاها”.انتهى25و

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