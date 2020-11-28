الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان.. تراجع في اعداد الاصابات والوفيات

2020/11/28 | 17:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (28 تشرين الثاني 2020)، ان "الاصابات الجديدة توزعت في كل من، أربيل 39، السليمانية 62، دهوك 139، حلبجة 6، كرميان 12، رابرين 1".

واضاف البيان، انه "شفي 385 من المصابين بيفروس كورونا في إقليم كوردستان، خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع، أربيل 102، السليمانية 13، دهوك 245، حلبجة 9، كرميان 16".

كما توفي 14 من المصابين بفيروس كورونا في إقليم كوردستان، منهم 4 في أربيل، و3 في السليمانية، و1 في دهوك، و1 في كرميان، 5 في رابرين.

وبهذا يصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كوردستان، حتى الآن، إلى 95897، شفي منهم 59626، وتوفي 3118، ولا يزال 33153 يتلقون العلاج.

ا.ح

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