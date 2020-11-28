2020/11/28 | 17:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا يوم السبت، عن تسجيل 120 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الهيئة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 120 اصابة جديدة " 62 ذكور، 58 اناث" خلال الـ 24 ساعة ماضية، لافتة الى وفاة شخصين من اهالي الشهباء بالفايروس.

واضاف البيان: ان الموقف الوبائي للفايروس كالاتي: الحسكة 12، ديرك 5، قامشلو 6، كركى لكى 1، عامودا 1، الدرباسية 1، الطبقة 26، كوباني 21، الرقة 13، دير الزور 13، الشهباء 17، منبج 4، مشيرا الى ان عدد حالات الشفاء بلغ 14 حالة.

PUKmedia عن اعلام الهيئة‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرب كوردستان.. تسجيل 120 اصابة جديدة بكورنا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرب كوردستان.. تسجيل 120 اصابة جديدة بكورنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).