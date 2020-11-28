الصين تطور جرارا كهربائيا ذاتي القيادة

2020/11/28 | 17:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوّر المعهد الوطني الصيني لابتكار الآلات الزراعية، نموذجا أوليا لجرار كهربائي ذاتي القيادة.

وحسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، فإن الجرار الجديد الذي أطلق عليه اسم "إي تي 1004- دبليو"، يتمتع بقوة 100 حصان، وقد سجل رقما قياسيا فيما يتعلق بدائرة الانعطاف الخاصة بهذه الفئة من المركبات بلغ 3.5 مترا، بينما يصل هذا الرقم عادة إلى 5 أمتار.

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