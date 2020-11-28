بعد غرق عدة مناطق بفعل الأمطار الغزيرة.. توجيه فوري من حكومة الديوانية المحلية

2020/11/28 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير قسم شؤون المواطنين في محافظة الديوانية نزهان ﻓﺮﻳﺪ لبغداد اليوم:محافظ الديوانية يوجه بفتح القاعات الرياضية امام العوائل وتوجيه الدوائر الخدمية باستنفار جهودها لمواجهة الامطار

وجه قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت العميد الحقوقي حيدر حسن منخي بتسيير الدوريات الألية بالقرب من دور المواطنين ( العشوائيات ) في جميع مناطق المحافظة بسبب الامطار .



مؤكدا على تخصيص الرقم المجاني الخاص بعمليات الشرطة ١٠٤ في حالة تعرض منازل المواطنين لأي طارئ لا سامح الله .



مشيرا إلى أن القوات الأمنية على أتم الاستعداد والجاهزية خدمة لأبناء ديوانيتنا العزيزة

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