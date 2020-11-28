أدوية سامراء تنتج مستحضرات دوائية جديدة من قطرات العيون

2020/11/28 | 17:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، إنتاج مستحضرات دوائية إستطلاعية جديدة ذات فعالية علاجية من قطرات العين “تايموسـام” لعلاج إرتفاع ضغط العين.وأكـد مدير عام الشركة عبـد الحميـد عبـد الرحمـن في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الشركة مقبلة على إنجازات علاجية ذات فعالية عالية يتم إنتاجها لأول مرة …

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