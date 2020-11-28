العراق يسجل 2240 حالة شفاء و1606 إصابات جديدة بكورونا

2020/11/28 | 17:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 2240 حالة شفاء و1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن تسجيل 33 حالة وفاة.

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