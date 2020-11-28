الشرطة المجتمعية تنقذ فتاة من الابتزاز الالكتروني في بغداد

2020/11/28 | 17:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأنقذ قسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، فتاة من عملية ابتزاز الكتروني مارسها أحد الأشخاص من محافظة النجف بحق فتاة من العاصمة بغداد.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جاءت العملية على خلفية ورود مناشدة من الفتاة عن طريق الخط الساخن 497، هذا وتوصلت عناصر الشرطة المجتمعية الى …

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