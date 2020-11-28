سوء الاحوال الجوية والبحرية يتسبب بإيقاف الملاحة في قناة خور عبد الله

2020/11/28 | 17:13 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا /اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق عن توقف الملاحة في قناة خور عبدالله بسبب سوء الأحوال الجوية .وذكر المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق المهندس فرحان محيسن الفرطوسي بحسب بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه ان " سوء الاحوال البحرية و تأثرها بحالة الطقس تسبب بتوقف عملية إرسال بدل الطواقم للموانئ النفطية ( البصرة - العمية ) ، موضحاً " ان ادارة الشركة تهتم اولاً بسلامة الكوادر البحرية العاملة في الموانئ .واضاف الفرطوسي " وجهنا بإيقاف أعمال الملاحة البحرية في قناة خور عبدالله بسبب حالة البحر غير المستقرة حفاظاً على سلامة الجميع ، مشيراً الى ان الكوادر الملاحية ستعاود استئناف نشاطها بعد استقرار حالة الطقس .



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